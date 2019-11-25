Бывший мэр города Горловка в Донецкой народной республике Эдуард Матюха в эфире телеканала ТСН заявил о том, что занимался шпионажем в пользу Украины и устраивал провокации против ополчения. В Донбассе бывшего чиновника вывели на чистую воду.

Бывший мэр города Горловка в Донецкой народной республике Эдуард Матюха в эфире телеканала ТСН заявил о том, что занимался шпионажем в пользу Украины и устраивал провокации против ополчения. В Донбассе бывшего чиновника вывели на чистую воду.Эдуард Матюха сообщил украинским зрителям о том, что он является штатным сотрудником Главного управления разведки Министерства обороны Украины. В Донецкой народной республике он, по собственному признанию, занимался провокациями. В частности, пытался разжечь конфликт между ополченцами.Представитель ГУР Вадим Скибицкий заявил, что бывший мэр Горловки передал украинским спецслужбам "очень много информации". Однако в Донбассе экс-чиновника быстро вывели на чистую воду.Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский на своей странице в "Фейсбуке" отметил, что Эдуард Матюха успел пробыть мэром Горловки всего три дня. И никакого доступа к государственной тайне у него, разумеется, не было, добавил парламентарий, назвав перебежчика "шутом гороховым". "Какая страна – такие и разведчики", – заключил Владислав Бердичевский."Я считаю, что он пытается распиариться", – цитирует руководителя уральского отделения Союза добровольцев Донбасса Максима Хлопина. Это, по его словам, лишь один из возможных мотивов бывшего чиновника."Во-вторых он надеется на то, что Россия сдаст Донбасс, Украина вернется туда и его признают героем", – добавил эксперт. Максим Хлопин обратил внимание, что Горловка до сих пор входит в состав ДНР, а это означает, что миссия "агента Матюха" по сеянию розни среди ополчения, потерпела сокрушительное поражение.Отметим, последние новости Донбасса свидетельствуют о том, что в регионе снизилась интенсивность столкновений и обстрелов. Эксперты связывают снижение агрессии украинских силовиков с подготовкой к переговорам в нормандском формате. Вместе с тем, опасаются специалисты, Киев может пойти на какую-либо опасную и кровавую провокацию для того, чтобы сорвать встречу и оправдать свое нежелание выполнять минские соглашения.