94-летнюю бабушку-ветерана из Екатеринбурга избили и ограбили две женщины. Одна из злоумышленниц оказалась беременной. По данным телеграм-канала Hue, напали на старушку в ее же собственной ..

94-летнюю бабушку-ветерана из Екатеринбурга избили и ограбили две женщины. Одна из злоумышленниц оказалась беременной.По данным телеграм-канала Hue, напали на старушку в ее же собственной квартире. Связали, угрожали ножом. Чтобы оставили в живых, бабушка отдала налетчицам все свои накопления –30 тысяч рублей. Когда женщины наконец ушли, старушка сама распуталась – и обратилась в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.