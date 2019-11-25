Автомобилист не справился с управлением отечественной легковушкой и вылетел с дороги, протаранив ограждение, знаки и повредив столб. После аварии он уехал в неизвестном направлении, не подобрав пассажира, выпавшего из салона машины.

В Сети опубликована запись с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии, произошедшей на пересечении улицы Бумажников и Новокирпичной в Кондопоге в минувшую пятницу, 22 ноября.Водитель автомобиля ВАЗ-2106 не справился с управлением. Легковушку занесло – она протаранила придорожное ограждение, знак и повредила фонарь.После этого из салона "шестерки" выпал человек. Виновник ДТП не стал подбирать спутника и скрылся в неизвестном направлении, оставив пассажира бродить в одиночестве по пустынному утреннему перекрестку.