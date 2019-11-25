Чем ближе становится дата запланированной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, тем чаще из уст украинских политиков, дипломатов, чиновников и экспертов звучат провокационные заявления. В частности, некоторые из них пытаются убедить общественность, что Киеву не стоит выполнять взятые на себя в рамках минских соглашений обязательства.

Чем ближе становится дата запланированной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского, тем чаще из уст украинских политиков, дипломатов, чиновников и экспертов звучат провокационные заявления. В частности, некоторые из них пытаются убедить общественность, что Киеву не стоит выполнять взятые на себя в рамках минских соглашений обязательства.Как опасаются радикально настроенные украинские националисты, встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского за столом переговоров лидеров стран нормандской четверки может стать настоящим фиаско для Украины. Больше всего радикалы опасаются, что мировым лидерам удастся убедить украинского лидера в необходимости выполнения обязательств, которые Киев взял на себя в рамках минских соглашений.В связи с этим определенные политические силы на Украине заняты тем, что пытаются своими провокациями сорвать встречу, а также подводят теоретическую базу под отказ от достигнутых в Минске договоренностей. "Документ не является юридически сильным", – заявил в эфире интернет-канала Politekaбывший представитель Украины на переговорах в Минске Роман Бессмертный.Дипломат объяснил, что украинский парламент не ратифицировал минские соглашения, а резолюции Совбеза ООН носят рекомендательный, а не обязательный, характер. "Начиная с 1949 года, по отношению к государству Израиль было принято 46 резолюций. Ни одна из них не была выполнена", – сослался он на международный опыт.Кроме того, Роман Бессмертный заявил, что минские соглашения были подписаны на фоне разгрома украинской армии в Донбассе, когда значительная часть войск находилась в окружении и могла быть легко уничтожена. "Очевидно, что этот документ может трактоваться любым из участников как документ, который был подписан или согласие на который было дано, подписывался под принуждением", – заявил дипломат.