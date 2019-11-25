По обвинению в совершении восьми хищений перед судом предстанет 23-летняя ковровчанка.
Следственным отделом МО МВД России "Ковровский" завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Коврова. Девушка обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ.
По версии следствия, обвиняемая, работая консультантом в одном из финансово-кредитных учреждений, оказывала помощь гражданам при использовании последними терминалов самообслуживания. Летом прошлого года за помощью к фигурантке обратилась пожилая клиентка,попросившая помощь при проведении операции по оплате коммунальных услуг. Фигурантка, делая вид, что производит оплату, перевела на свой банковский счёт 2000 рублей. В дальнейшем по аналогичной схеме фигурантка совершила ещё семь аналогичных краж денег с банковских счетов пенсионеров. Суммы варьировались от 300 рублей до 3000 рублей. Общая сумма ущерба составила 11 000 рублей.
Противоправная деятельность фигурантки была пресечена сотрудниками полиции при содействии службы безопасности банка.
Обвиняемая в содеянном призналась.
В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.