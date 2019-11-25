По обвинению в совершении восьми хищений перед судом предстанет 23-летняя ковровчанка.

Следственным отделом МО МВД России "Ковровский" завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Коврова. Девушка обвиняется в совершении серии преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ.По версии следствия, обвиняемая, работая консультантом в одном из финансово-кредитных учреждений, оказывала помощь гражданам при использовании последними терминалов самообслуживания. Летом прошлого года за помощью к фигурантке обратилась пожилая клиентка,попросившая помощь при проведении операции по оплате коммунальных услуг. Фигурантка, делая вид, что производит оплату, перевела на свой банковский счёт 2000 рублей. В дальнейшем по аналогичной схеме фигурантка совершила ещё семь аналогичных краж денег с банковских счетов пенсионеров. Суммы варьировались от 300 рублей до 3000 рублей. Общая сумма ущерба составила 11 000 рублей.Противоправная деятельность фигурантки была пресечена сотрудниками полиции при содействии службы безопасности банка.Обвиняемая в содеянном призналась.В настоящее время уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.