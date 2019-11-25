Всего она украла 11 тысяч рублей

В Коврове завершилось расследование уголовного дела в отношении 23-летней сотрудницы финансово-кредитной организации, обвиняемой в краже денег с банковских карт клиентов, сообщают в УМВД России по Владимирской области.Работая консультантом в организации, девушка, делая вид, что помогает клиентам в совершении операции по оплате коммунальных услуг, переводила деньги на свой счёт. Всего она 7 раз перевела деньги с карточек клиентов. Суммы варьировались от 300 до 3000 рублей. Общая сумма составила 11 000 рублей.При задержании женщина во всём созналась. Уголовное дело отправлено в суд на рассмотрение.