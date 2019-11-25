Делегация предпринимателей из Сирии приехала в Крым с деловым визитом. Как сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова, представители сирийского бизнеса хотят пообщаться с крымскими коллегами для установления потенциальных контактов.

Делегация предпринимателей из Сирии приехала в Крым с деловым визитом. Как сообщила директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова, представители сирийского бизнеса хотят пообщаться с крымскими коллегами для установления потенциальных контактов.В рамках визита будут проведены круглый стол "Диалог бизнеса Крым-Сирия: развитие торговых отношений", а также международная конференция "The Most к Успеху: Экспортный потенциал Крыма".Как ожидается, на конференцию также приедут предприниматели из Белоруссии, Турции, Чехии, Индии, Ирана и других стран, пишет РИА Новости.Крым и Сирия уже разрабатывают соглашения о сотрудничестве, намерены наладить прямые торговые операции, а также прямое морское сообщение.