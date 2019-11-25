Магаданскую область завалило снегом. Там за сутки выпала полумесячная норма осадков. Уже к концу недели в регионе ожидают двадцатиградусные морозы.

Магаданскую область завалило снегом. Там за сутки выпала полумесячная норма осадков.Весь Магадан стоит в пробке, из-за этого тысячи местных жителей не смогли вовремя попасть на работы. Местные дворы завалены сугробами, не пройти пешеходам и не проехать машинам.На пяти участках вокруг города объявлена лавинная опасность. Трассу Магадан — Балаганное — Талон пришлось закрыть для проезда. Коммунальщики обещают расчистить дороги в течение нескольких дней, сообщает телеканал "Россия 24".Уже к концу недели в регионе ожидают двадцатиградусные морозы.