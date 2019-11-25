В столичном Марьине маленький ребенок упал с девятого этажа на козырек подъезда многоквартирного дома. Известно, что пострадавшему удалось выжить. В столичном главке МВД данную ..

В столичном Марьине маленький ребенок упал с девятого этажа на козырек подъезда многоквартирного дома. Известно, что пострадавшему удалось выжить.В столичном главке МВД данную информацию пока не подтвердили, передает телеграм-канала "Говорит Москва". Известно, что ребенок направлен в больницу. Обстоятельства ЧП выясняются.