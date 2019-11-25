Муромский городской суд рассматривает гражданское дело по иску семьи в интересах своего несовершеннолетнего ребенка к детсаду.

Муромский городской суд рассматривает гражданское дело по иску семьи в интересах своего несовершеннолетнего ребенка к детсаду о взыскании материального ущерба и компенсации морального вреда. Сообщается на .В иске истец указал, что его ребенок, находясь в детском саду, в присутствии воспитателей споткнулся об задранный кусок линолеума и упал, почувствовал сильную боль в области ноги. Вызванная бригада скорой помощи доставила ребенка в больницу, где у него был выявлен перелом бедра. По заключению судебно-медицинского исследования повреждения повлекли тяжкий вред здоровью. В связи с полученным повреждением ребенок перенес нравственные и физические страдания, стал менее активным, боится бегать, прыгать, в связи с чем истец просит взыскать компенсацию морального.Кроме того, поскольку ребенку был наложен гипс, за ним требовался постоянный уход, родители вынуждены были нанять сиделку, в связи с чем понесли материальный ущерб, который просят взыскать с управления образования администрации округа Муром.