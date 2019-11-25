В Адмиралтейском районе Петербурга произошла поножовщина. Пострадавшим оказался таксист. Уточняется, что мужчина 1987 года рождения на набережной Фонтанки у клуба поссорился с водителем, ..

В Адмиралтейском районе Петербурга произошла поножовщина. Пострадавшим оказался таксист.Уточняется, что мужчина 1987 года рождения на набережной Фонтанки у клуба поссорился с водителем, взял из припаркованной рядом иномарки нож и набросился на своего оппонента. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан, расследование продолжается, пишет