В подмосковной Кубинке злоумышленники похитили у пожилого мужчины более 300 тысяч рублей. Потерпевший обратился с заявлением в полицию. Согласно предварительным данным, двое мужчин ..

В подмосковной Кубинке злоумышленники похитили у пожилого мужчины более 300 тысяч рублей. Потерпевший обратился с заявлением в полицию.Согласно предварительным данным, двое мужчин подошли к пенсионеру на улице и предложили донести сумки. Во время разговора они представились сотрудниками пансионата и попросили жертву показать условия проживания, чтобы в дальнейшем помочь с отдыхом в реабилитационном учреждении.Попав в квартиру, один из правонарушителей стал отвлекать пожилого мужчину беседой, в то время как второй похитил более 300 тысяч рублей. Преступников задержали возле гостиницы в Домодедово, сообщает .