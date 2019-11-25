В Сети появился ролик, на котором полуголый подросток чистит снег с козырька школы в Уссурийске. Во время уборки ребенка придерживает взрослый. По факту случившегося полиция Приморского ..

В Сети появился ролик, на котором полуголый подросток чистит снег с козырька школы в Уссурийске. Во время уборки ребенка придерживает взрослый. По факту случившегося полиция Приморского края проводит проверку, сообщает .Как рассказал источник, знакомый с ситуацией, учащийся является родственником сотрудницы учебного заведения. Женщину, придерживающую мальчика, отстранили от должности, передает