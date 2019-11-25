36-летняя жительница столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире граждан РФ, заведомо зная, что проживать они там не будут...

В ходе отработки жилого сектора участковый уполномоченный полиции ОМВД России по району Южное Бутово выявил факт фиктивной постановки на учет граждан РФ.Установлено, что 36-летняя жительница столицы за денежное вознаграждение незаконно зарегистрировала в своей квартире, расположенной в доме на улице Адмирала Лазарева, граждан РФ, заведомо зная, что проживать они там не будут.Отделением дознания ОМВД России по району Южное Бутово возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.2 УК РФ «Фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации и фиктивная регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в жилом помещении в Российской Федерации». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56