Владимирская область присоединяется ко всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД".

Владимирская область присоединяется ко всероссийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД". С сегодняшнего дня сотрудники владимирского Областного центра профилактики и борьбы со СПИДом будут проводить встречи в школах и университетах, трудовых коллективах. Каждый сможет бесплатно сдать тест на ВИЧ в медицинских организациях. Анонимное обследование можно будет пройти в центре профилактики и борьбы со СПИДом. И сегодня дан старт работе специальной "горячей линии".горячая линия по вопросам профилактики ВИЧ/СПИДА :(84922) 32-99-43