С 16 октября 2019 года на официальном сайте премии Headliner года – 2019 началось онлайн-голосование. Поддержать кандидатов можно до 15 декабря.

С 16 октября 2019 года на официальном сайте премии "Headliner года – 2019" началось онлайн-голосование. Поддержать кандидатов можно до 15 декабря.Премия "Headliner года" проводится для того, чтобы понять, какие темы могут объединить и вдохновить людей из разных концов страны, создать карту самых ярких и осмысленных инициатив, формирующих направления развития будущего, а также выделить и наградить лидеров этого движения. В 2019 году премия проходит уже в третий раз.По традиции победителя выбирают в пяти номинациях. Попробовать свои силы номинанты могут в следующих категориях: "Общественная деятельность и социальные проекты", "Культура и искусство", "Наука и образование", "Бизнес и инновации", а также "Спорт, здоровье, фитнес".Претендовать на первое место в какой-либо категории может любой житель России, являющийся автором или лидером яркой инициативы, которая успела достигнуть заметных результатов в нынешнем году. В предыдущие разы награды доставались Лидии Мониаве за детский хоспис "Дом с маяком", Андрею Павленко за медиа-проект "Жизнь человека", Юрию Осинину за проект по возвращению исторических табличек мостам Санкт-Петербурга, Владимиру Ергеру за музей маячной службы, в одиночку преодолевшей Чукотку путешественнице Марине Галкиной и другим ярким личностям.29 Окт 2019 в 5:00 PDTГлавное нововведение 2019 года касается разделения по времени процесса сбора информации о хедлайнерах и из проектах на сайте премии и проведения народного голосования. В этом году оно начинается одновременно по всеми списку номинантов. Отмечается, что такая система максимально уравнивает шансы кандидатов на победу.Кроме того, в соответствии с рекомендацией экспертного совета премии, в нынешнем году все участники заполняют новую расширенную анкету по своим проектам. Благодаря этому каждый голосующий может легко оценить миссию и результаты инициативы, что позволяет ему сделать свой выбор в пользу того или иного кандидата аргументированноюВсего в 2019 году на премию "Headliner года" номинированы 488 человек. 246 из них претендуют на награду в категории "Общественная деятельность и социальные проекты", "Культура и искусство" собрало 90 кандидатов, "Наука и образование" – 55, "Бизнес и инновации" – 61, "Спорт, здоровье, фитнес" – 36.28 Окт 2019 в 6:30 PDTОткрытое голосование на официальном сайте премии будет проходить на протяжении двух месяцев и завершится 15 декабря. Поддержать номинантов может любой желающий, воспользовавшись регистрацией через социальные сети "Фейсбук", "ВКонтакте" и "Одноклассники".Лидера народного голосования ждет награда в миллион рублей. Кроме того, люди выберут хедлайнеров в каждой из пяти номинаций, которые получат по 200 тысяч рублей на развитие своих проектов.Одновременно с этим пройдет голосование экспертного совета премии из общественных деятелей, профильных специалистов и лидеров мнений. В него вошли Лида Мониава ("Дом с маяком"), Сергей Георгиевский (Агентство стратегического развития "Центр"), Анна Сирота (Metro.Москва и Metro.Cанкт-Петербург), Надежда Степанова (Институт русского реалистического искусства), Вероника Кандаурова (ММОМА), Михаил Левин, (Британская высшая школа дизайна), Анна Кулешова (Совет по этике научных публикаций АНРИ), Максим Белицкий (Международная школа спортивного менеджмента), Алексей Савула (Adidas Россия), Арсен Рябуха (Business Relations), Владимир Волошин (Newman Sport), Всеволод Коршунов (Московская школа кино, Universal University), Сергей Ручьев ("Умная страна", "Физтехпарк"), Евгений Кудрявцев ("Атланты Групп").Эксперты также выберут по лидеру в каждой из пяти номинаций, которых наградят призом в 200 тысяч рублей. Кроме того, им предстоит составить шорт-лист, на который будет ориентироваться жюри при выборе абсолютного победителя премии "Хедлайнер года". Его награда составит два миллиона рублей.Однако номинанты сражаются не только за денежный приз, но и за возможность заявить о своих инициативах в масштабе всей страны, что поднимет их проекты на принципиально новый уровень. Премия "Headliner года" является не только площадкой для виртуальной презентацией проектов, но и платформой для коммуникации и профессионального общения.Подведение итогов и церемония награждения премии "Headliner года" состоится в феврале 2020 года. Премия учреждена ООО "Жилой квартал Сити". Ее задачей является поиск и продвижение хедлайнеров – носителей яркой созидательной идеи, которые ее последовательно реализуют.