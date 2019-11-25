Наибольшее повышение тарифа произойдет в сегменте автомобилей с объемом двигателя свыше 3,5 литров.

Кабинет министров одобрил увеличение утильсбора на автомашины в 2020 году, соответствующее постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым, сообщает . Наибольшее повышение тарифа произойдет в сегменте автомобилей с объемом двигателя свыше 3,5 литровна 145%Наименее всего ставка увеличится для машин с двигателем до 1 л - на 46,1%. При этом в самом массовом сегменте увеличение утильсбора составит 112,4%.В бюджет на 2020 год увеличенная ставка утилизационного сбора уже включена. Ожидается, что рост от поступлений составит 150,2 млрд руб. в 2020 году и 48 млрд руб. в 2021 году. Ожидается,что повышение сбора приведет к росту розничных цен на автомобили.Фото