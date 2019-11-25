На базу российской военной полиции, которая находится на севере Сирии под Кобани, прибыл на вертолете Ми-8 медицинский спецназ. Спустя три часа после прибытия был развернут пункт первой помощи, где работают три специалиста – терапевт, хирург и травматолог.

На базу российской военной полиции, которая находится на севере Сирии под Кобани, прибыл на вертолете Ми-8 медицинский спецназ. Спустя три часа после прибытия был развернут пункт первой помощи, где работают три специалиста – терапевт, хирург и травматолог.Пункт обеспечен оборудованием, перевязочными материалами и медикаментами, передает РИА Новости. Там есть телемедицинский прибор с возможностью подключения аппарата УЗИ и рентгеновского аппарата. С помощью спутниковой связи можно связываться со специалистами в России и устраивать консилиумы.Врач-хирург Сергей Пономарев рассказал, что местные жители давно живут, не получая необходимой медицинской помощи, и заявил, что медики готовы работать "до упора". Когда медицинский отряд прибудет в полном составе, можно будет принимать до ста человек в день, сообщил доктор.Отряд специалистов и машины с медикаментами и оборудованием прибудут через несколько дней. Медики смогут отправиться в окрестные деревни к тем пациентам, которые не могут самостоятельно добраться до пункта первой помощи.