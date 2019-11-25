Количество шахтеров, которые пропали в шахте Яреганефть в Республике Коми, увеличилось до трех. В настоящее время идет эвакуация, 33 человека уже на поверхности, еще девять шахтеров помогают горноспасателям.

Количество шахтеров, которые пропали в шахте "Яреганефть" в Республике Коми, увеличилось до трех. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГУ МЧС региона в воскресенье, 24 ноября.Как уточняется, в момент задымления в шахте предприятия "Яреганефть" находились 45 горняков. В настоящее время идет эвакуация, 33 человека уже на поверхности, еще девять шахтеров помогают горноспасателям. С тремя горняками связаться не удается. Среди эвакуированных пострадавших нет.Задымление произошло в уклонном блоке шахты, расположенном на глубине около 200 метров, во время буровых работ. На месте инцидента работают два отделения горноспасателей, оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона и экстренные службы Ухты.По данным пресс-службы ООО "Лукойл-Коми", сейчас устанавливаются причины случившегося.Нефтешахтное управление "Яреганефть", производственное подразделение "Лукойл-Коми", разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры – Ярегское, сообщает ТАСС. Оно эксплуатируется с 1939 года.