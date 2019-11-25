Видные государственные деятели соболезнуют в связи со смертью Людмилы Вербицкой. Ранее сообщалось, что известный советский и российский лингвист, президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни.

Видные государственные деятели соболезнуют в связи со смертью Людмилы Вербицкой. Ранее сообщалось, что известный советский и российский лингвист, президент Санкт-Петербургского государственного университета Людмила Вербицкая скончалась на 84-м году жизни.Вице-премьер Ольга Голодец назвала ее "одним из самых талантливых представителей российской гуманитарной науки", передает телеканал "Россия 24". А председатель Счетной палаты Алексей Кудрин отметил вклад Вербицкой в создание первой программы либерального образования в России. "Она несла в себе ленинградскую интеллигентность и сохраняла все лучшие черты, присущие жителям города", — отметил, в свою очередь, губернатор Петербурга Александр Беглов.Подготовка к похоронам Людмилы Вербицкой начнется сегодня, 25 ноября.