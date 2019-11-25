Их не устраивает ценовая политика

Утром 25 ноября во Владимире таксисты устроили забастовку против ценовой политики «Яндекса». Водители считают, что агрегатор неоправданно забирает у них большую часть заработка, при этом не предоставляя никакой поддержки, в том числе в оформлении ДТП.Прежде всего таксистов не устраивает то, что за поездки выставляется фиксированная стоимость, от которой «Яндекс» забирает от 25%. Помимо этого, агрегатор намеренно завышает цены в моменты повышенного спроса (плохая погода, большая загруженность), из-за чего люди не очень охотно пользуются сервисом, а добавленная стоимость всё равно уходит в копилку «Яндекса».Из-за того, что компания практически полностью захватила рынок не только во Владимире, но и во многих других городах, у таксистов практически не остаётся выбора, кроме как работать там и дальше, но они надеются, что на их бунт обратит внимание антимонопольная служба, которая в силах повлиять на ценовую политику «Яндекса».Ранее в такой же акции .