Бывшая вокалистка группы Браво впервые за долгое время появилась на публике. Поклонники и журналисты обратили внимание, что Жанна Агузарова сильно изменилась внешне. Эти метаморфозы прокомментировал пластический хирург.

Бывшая вокалистка группы "Браво" впервые за долгое время появилась на публике. Поклонники и журналисты обратили внимание, что Жанна Агузарова сильно изменилась внешне. Эти метаморфозы прокомментировал пластический хирург.Артистка приняла участие в юбилейном концерте группы Стаса Намина "Цветы", который прошел в Кремлевском дворце. В конце вечера Жанна Агузарова вместе с Аллой Пугачевой исполнила композицию "Мы желаем счастья вам".Однако долгожданное возвращение бывшей солистки "Браво" на сцену оценили не все поклонники. Многие заявили, что певица перестала быть похожей на себя. Они обвинили Агузарову в чрезмерном увлечении пластическими операциями.В эфире программы "Звезды сошлись" эксперт прокомментировал слухи о хирургическом вмешательстве во внешность артистки. По его словам, экс-солистка "Браво" действительно обращалась за помощью к специалистам."Точно проводились мелкие косметические мероприятия. Если не учитывать, насколько высоко была сформирована прическа, то видно, что проводился лифтинг в губах", – приводит слова пластического хирурга19 Ноя 2019 в 3:57 PSTОн обратил внимание и на брови . По словам эксперта, их положение является неестественным. "В принципе часто пытаются добиться специфического эффекта, когда хотят сделать, как лучше", – добавил он.