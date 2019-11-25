Бывшая вокалистка группы Браво впервые за долгое время появилась на публике. Поклонники и журналисты обратили внимание, что внешность Жанны Агузаровой сильно изменилась. Перемены в облике звезды прокомментировал пластический хирург.

Бывшая вокалистка группы "Браво" впервые за долгое время появилась на публике. Поклонники и журналисты обратили внимание, что внешность Жанны Агузаровой сильно изменилась. Перемены в облике звезды прокомментировал пластический хирург.Накануне артистка приняла участие в юбилейном концерте группы Стаса Намина "Цветы", который проходил в Кремлевском дворце. В заключение вечера Жанна Агузарова вместе с Аллой Пугачевой исполнила композицию "Мы желаем счастье вам".Однако долгожданное возвращение бывшей солистки "Браво" на сцену оценили не все поклонники. Многие заявили, что певица перестала быть похожей на саму себя. Они обвинили Жанну Агузарову в чрезмерном увлечении пластическими операциями.В эфире программы "Звезды сошлись" эксперт прокомментировал слухи о хирургическом вмешательстве во внешность артистки. По его словам, бывшая солистка "Браво" действительно обращалась за помощью к косметологам."Точно проводились мелкие косметические мероприятия. Если не учитывать, насколько высоко была сформирована прическа, то видно, что проводился лифтинг в губах", – приводит слова пластического хирурга19 Ноя 2019 в 3:57 PSTКроме того, специалист обратил внимание на брови . По его словам, их положение является неестественным. "В принципе часто пытаются добиться специфического эффекта, когда хотят сделать, как лучше", – добавил он.