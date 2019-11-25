Кинофорум стал символичным "возвращением" на малую родину нашего земляка - народного артиста СССР, уроженца Владимира Алексея Баталова.

Кинофорум стал символичным "возвращением" на малую родину нашего земляка - народного артиста СССР, уроженца Владимира Алексея Баталова. Участие в церемонии закрытия приняли звезды театра и кино и губернатор региона.Это первая традиция кинофестиваля "Журавли" имени Алексея Баталова. Песню из фильма "Москва слезам не верит" организаторы, члены жюри поют вместе с залом. "Журавли" объединили эпохи, поколения, города и сердца. Председатель жюри, Народный артист России Всеволод Шиловский уверен: фестиваль обязательно будет жить.Всеволод Шиловский, народный артист России, председатель жюри фестиваля «Журавли»: «Само по себе имя Алексея Баталова - это легенда. Нормальная легенда советского и русского искусства. Это масштаб. Масштаб России. Поэтому я буду счастлив, если будущее этого фестиваля будет сохраняться, владимирцы полюбят этот фестиваль».5 тысяч зрителей. Свыше двух десятков конкурсных показов, 39 - ретроспективных. "Журавли" стали символичным возвращением народного артиста СССР Алексея Баталова и его наследия на малую родину, во Владимир.Нина Константинова, зритель: «Интеллигенция как явление, к сожалению, ушла из нашей жизни, мне кажется, самое главное- он интеллигент в любой картине».Добрые, светлые, о великой победе, силе русского духа, и конкретного человека. Главное, что объединяет конкурсные фильмы. Символичны и призы. Их изготовили гусевские мастера. "Хрустальный" кадр из великой картины Михаила Калатозова "Летят журавли" с Алексеем Баталовым в роли Бориса. Первая награда фестиваля - за выдающийся вклад в развитие отечественной культуры вручён народной артистке России Вере Алентовой. Вся страна знает и любит ее блистательный дуэт с Баталовым в оскароносной картине Владимира Меньшова."Когда человек жив, когда ты с ним общаешься, ты не понимаешь его величины, только когда он отходит на какое-то расстояние от тебя, ты понимаешь, с кем тебе пришлось в жизни встретиться, и как это было, какое это произвело на тебя впечатление. Какой мощи был этот человек".Победителя в номинации "Короткий метр" объявила актриса Светлана Тома. "Журавлей" завоевала картина "Меня зовут Петя". Светлана Тома рассказывает: ей также посчастливилось работать с легендой. С Баталовым Светлана Андреевна встретилась студенткой на съёмках фильма Венгерова "Живой труп". Это был её "первая цыганка"- Маша. Баталов воплотил образ Протасова.Светлана Тома, заслуженная артистка России, народная артистка Молдавии: «Что я могу сказать об Алексее Владимировиче Баталове, он очень многое дал мне как человек, как человек. Он открыл для меня город Ленинград».Пронзительная военная драма о Великой Отечественной глазами детей. Лучшей на фестивале "Журавли" в номинации "Детское кино" судьи назвали картину "Сестрёнка". Победитель среди документальных фильмов - " Я свободен". Награду вручили наши земляки, члены жюри кинофестиваля: Вера Цветаева и Владимир Лаптев. По словам владимирцев, впечатлила вся программа кинофорума.Вера Цветаева, член жюри кинофестиваля «Журавли, председатель владимирского киноклуба «Политехник»: «Такое доброе, хорошее кино. Настоящее кино».Владимир Лаптев, актер владимирской драмы, заслуженный артист Эстонии, заслуженный работник культуры РФ: «Очень интересные фильмы. И мы как-то в едином порыве все члены жюри... Споров не было».Приз зрительских симпатий - у фильма "Таня" о судьбе актрисы Татьяны Самойловой. А победу в номинации "Полнометражное кино" празднует команда картины "Я подарю тебе победу" под руководством Арсена Агаджаняна. Драма о войне и современности. История о том, как меняет мироощущение героя дневник 17-летнего фронтовика-добровольца. По словам режиссёра, к работе сподвигала и личная история. У деда Арсена Агаджаняна было три старших брата. Но из пекла Великой Отечественной вернулся только он, младший.Арсен Агаджанян, режиссер фильма «Я подарю тебе победу», победитель кинофестиваля «Журавли»: «Когда мы показали фильм, после этого я сказал нашим зрителям: моя мечта, чтобы после этого кино выйдут и будут обниматься друг с другом. И в зале обнимались».Свои награды - за доброту в искусстве - вручил и фонд "Благор" имени Алексея Баталова. Его руководители - Михаил Цивин и Наталья Дрожжина поддерживают семью легендарного артиста. Вдову Алексея Владимировича - Гитану Леонтенко и его дочь Марию Баталову.Гитана, Леонтенко, вдова народного артиста СССР Алексея Баталова: «Я ведь о вашем городе всё знаю. Алёша рассказывал. Он даже когда дом снесли, где он детство провёл у бабушки (он очень любил бабушку), он приезжал и стоял напротив, пока никто не видел. Ночью».Фестиваль обещает стать ежегодным. "Журавли" расправят крылья осенью следующего года.Мария Платанюк, Илья Хлудов«Вести-Владимир»