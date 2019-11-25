Ему грозит от 10 до 20 лет лишения свободы

19 ноября во Владимире полицейские, получив оперативную информацию, задержали 24-летнего местного жителя, подозреваемого в распространении наркотиков. При себе у юноши было 22 свёртка с неизвестным содержимым, сообщает УМВД России по Владимирской области.Экспертиза показала, что внутри свёртков находилось наркотическое синтетическое вещество массой почти в 9,5 граммов. Полицейским удалось установить, что задержанный работал на один интернет-магазин по продаже наркотиков. В его обязанности входило распространять наркотики на территории Владимира и Гусь-Хрустального.В отношении 24-летнего владимирца возбуждено уголовное дело по статье 228 (ч.4). Его взяли под стражу. Полиция устанавливает каналы приобретения наркотиков, а также причастность к другим схожим преступлениям. Юноше грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.