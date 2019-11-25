Оперативники изъяли у фигуранта запрещённые вещества и полимерные пакеты.

19 ноября сотрудники УНК УМВД России по Владимирской области, в ходе реализации полученной оперативной информации, в лесополосе в одном из районов областного центра задержали 24-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков.При личном досмотре оперативники изъяли у задержанного 22 свертка с неизвестным содержимым, полимерные пакеты, весы.Результатами проведённого исследования подтверждено, что внутри свертков находилось наркотическое средство синтетического происхождения, общей массой почти девять с половиной граммов.В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что фигурант действовал в интересах одного из интернет-магазинов по продаже запрещённых веществ. В задачи задержанного входило распространение наркотиков на территории Владимира и Гусь-Хрустального района.В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотреного ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники полиции устанавливают каналы приобретения запрещённых веществ и проводят проверку на причастность подозреваемого к иным преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.