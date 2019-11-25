При личном досмотре оперативники изъяли у задержанного 22 свертка с наркотиком.

Сотрудники полиции в лесополосе в одном из районов Владимира задержали 24-летнего местного жителя. Молодой человек подозревается в причастности к незаконному обороту наркотиков. Сообщили в пресс-службе областного УМВД.При личном досмотре оперативники изъяли у задержанного 22 свертка с неизвестным содержимым, полимерные пакеты, весы. Результатами исследования подтверждено, что в них находилось наркотическое средство синтетического происхождения, общей массой почти 9,5 граммов. В ходе дальнейшей работы полицейские установили, что молодой человек действовал в интересах одного из интернет-магазинов. В его задачи входило распространение наркотиков на территории Владимира и Гусь-Хрустального района. Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу. Устанавливаются каналы приобретения запрещённых веществ и проводится проверка на причастность подозреваемого к другим преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков.