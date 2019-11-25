Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Коврова. Девушка обвиняется в совершении серии преступлений .

Завершено расследование уголовного дела в отношении 23-летней жительницы Коврова. Девушка обвиняется в совершении серии преступленийСообщили в областном УМВД.Поверсии следствия, обвиняемая, работая консультантом в одном из банков, помогая клиентом при использовании терминалов самообслуживания. Летом прошлого года за помощью пожилая женщина попросила помочь оплатить коммунальные услуги. Девушка, делая вид, что производит оплату, перевела на свой банковский счёт 2000 рублей. В дальнейшем по аналогичной схеме она совершила ещё семь аналогичных краж денег с банковских счетов пенсионеров. Суммы варьировались от 300 рублей до 3000 рублей. Общая сумма ущерба составила 11 000 рублей. Противоправная деятельность фигурантки была пресечена сотрудниками полиции при содействии службы безопасности банка. Обвиняемая в содеянном призналась. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.