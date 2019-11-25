В 2020 году в регионе появится ещё 20 таких комплексов

За 10 месяцев 2019 года с помощью комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на дорогах Владимирской области было оформлено более 647 тысяч нарушений. Об этом на совещании в Белом доме сообщил Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин.Всего в регионе установлено 28 стационарных комплексов, позволяющих фиксировать нарушения («Птолемей» - 19 шт., «Декарт» - 7 шт., «Вокорд» - 2 шт.) и 22 интегрированных в неё передвижных комплексов: «Кордон М4», «Кордон М2», «Крис П» и «Дозор М». Помимо этого, с ФКУ «Упрдор Москва-Нижний Новгород» заключено соглашение, по которому федеральная компания предоставляет региону сведения о штрафах с 38 установленных ими камер на трассе М-7.В 2020 году Администрация области планирует закупить ещё 20 таких комплексов. Всего в рамках реализации проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства Владимирской области» до 2024 года на дорогах региона появятся ещё до 133 комплексов фотовидеофиксации нарушений.