Кадровый состав типовой фирмы.
Директор: Братан.
Секретарь: Залеткина.
Менеджер по продажам: Втиралов.
Менеджер по связям с общественностью: Треплова.
Менеджер по работе с клиентами: Кидалов.
Специалисты отдела маркетинга: Дизайнер, Кульман, Ватман, Фломастер.
Администратор: Криворучко.
Менеджер проекта: Маразматиков.
Руководитель аналитического отдела: Храпунов.
Эксперт-аналитик: Бездумов.
Специалист аналитического отдела: Незнайкин.
Разработчики документации: Красноязыцкий, Неграмотнова.
Программисты: Разгильдяйцев, Бестолковченко, Халявин.
Руководитель горячей линии: Пофигидзе.
Горячая линия: Глухов, Молчалина, Офлайнер.
Руководитель отдела тестирования: Прозеващенко.
Отдел тестирования: Глупцов, Тупицын, Ламеркина.
Руцководитель отдела внедрения: Внедри
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