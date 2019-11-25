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<a href="https://33live.ru/novosti/25-11-2019-volochkova-bez-lifchika-pokalechilas-v-neozhidannom-meste.html" target="_blank">Волочкова без лифчика покалечилась в неожиданном месте</a> - Анастасия Волочкова совсем не жалеет себя. Мало того. что скандально известная балерина почти перестала есть, чтобы якобы похудеть для нового любовника, так еще и умудрилась травмироваться в совершенно неподходящем месте.