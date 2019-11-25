Планируемый ежемесячный оборот в рамках проекта составляет 400 млн рублей

Студенты экономического факультета МГУ им. Ломоносова получили возможность проводить безналичную оплату обучения на ВУЗа. Эквайринг процесса обеспечит банк ВТБ, оператором выступает компания PayU. Планируемый ежемесячный оборот в рамках проекта составляет 400 млн рублей.«Для нас большая честь обеспечить процессинг платежей для студентов МГУ. Теперь можно комфортно и безопасно платить за образовательные услуги на сайте крупнейшего факультета первого вуза страны. ВТБ не первый раз проводит подобные крупные проекты с ведущими компаниями и предприятиями России. На сегодняшний день мы занимаем 30% рынка e-com. Данный проект – еще один шаг в рамках динамичного перехода от наличных в безналичные платежи. В наших планах на ближайший год – обеспечить максимальную доступность продуктов и сервисов онлайн. Уверен, онлайн-платежи значительно упростят студентам процесс оплаты обучения», – отметил Алексей Киричек, руководитель департамента эквайринга, вице-президент ВТБ.Экономический факультет является крупнейшим в МГУ по численности студентов, ежегодно выпуская около 400 бакалавров, 300 магистров и 50 аспирантов. Он предоставляет возможность обучения более чем по 60 программам дополнительного образования, включающих в себя программы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, программы дополнительного образования для школьников и подготовительные курсы для поступающих в магистратуру. Факультет первым в России полностью перешел на двухуровневую систему подготовки специалистов.