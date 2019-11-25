Фигурант уголовного дела размещал рекламу о заключении договоров займа с указанием выплаты процентов на сумму займа, который был значительно больше, чем в других организациях...

«В Москве вынесен обвинительный приговор участнику организованной группы, совершившему хищение денежных средств в особо крупном размере мошенническим путем», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Установлено, что фигурант, действуя в составе группы, размещал рекламу о заключении договоров займа с указанием выплаты процентов на сумму займа, который был значительно больше, чем в других организациях. После чего путем обмана вовлекал граждан якобы в инвестиционную деятельность, заключал с ними договор, согласно которому потерпевшие вносили денежные средства при условии получения процентов, однако полученные деньги злоумышленник распределял между собой и другими неустановленными участниками группы и распоряжался ими по своему усмотрению.Аналогичным образом фигурант похитил денежные средства на сумму свыше 50 миллионов рублей, не менее чем у 71 гражданина.По данному факту в 2017 году СО ОМВД России по Басманному району г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество».Сотрудниками ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве был задержан 28-летний житель Москвы, в отношении которого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время Басманный районный суд г. Москвы признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-78-28