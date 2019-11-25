Страсти на шоу План Б накаляются все больше, переживание участников растет. Вот и новая выходка Тимура Батрутдинова на проекте стала настоящей сенсацией для зрителей.

Страсти на шоу "План Б" накаляются все больше, переживание участников растет. Вот и новая выходка Тимура Батрутдинова на проекте стала настоящей сенсацией для зрителей.Сейчас внимание многотысячной аудитории достигло настоящего пика. Бузовой и Батрутдинову становится все сложнее выбирать претендента на выбывание из проекта. В прошлом выпуске шоу юморист сделал неожиданный ход – вернул под объективы видеокамер ранее выгнанную участницу Светлану Филию.Поклонники уже предполагают, что у шоумена к ней имеются весьма серьезные чувства, иначе зачем было вновь возвращать девушку в проект? Сотрудницу телеканала ТНТ прочат в финал, и похоже, она сама была серьезно воодушевлена таким поступком Тимура. Светлана не скрывала эмоций, когда вновь отправилась с Батрутдиновым на свидание.Они вместе решили обыграть извечные сплетни о том, что на шоу "План Б" присутствует сценарий и вставили себе наушники, где слышали голос редактора, который подсказывал им дальнейшие действия. Вскоре это занятие надоело парочке, и они отправились на романтический ужин, во время которого Тимур сделал неожиданное признание своим тостом.29 Окт 2019 в 9:51 PDT"Выпьем за твою внутреннюю красоту и внешнюю. Не знаю, что будет дальше, но хочу, чтобы первый поцелуй на этом проекте произошел с тобой", – внезапно заявил комедиант.Стоит заметить, что Филия совершенно не растерялась, и проявление нежных чувств посредством физического контакта состоялось. На выборе претендентов на выбывание она казалась весьма уверенной в себе, однако неожиданно Батрутдинов велел ей отправляться домой, сообщает издание . Свой выбор он прокомментировал так: "Долго думал после этого поцелуя, что это было и понял, что еще не готов тебя потерять как друга, но я очень надеюсь, что это прощание будет доброе и светлое – очень хочу быть с тобой на связи".