Россияне увеличивают размер своих банковских депозитов. В среднем на человека размер депозита составляет 200 тысяч рублей.

Россияне увеличивают размер своих банковских депозитов. В среднем на человека размер депозита составляет 200 тысяч рублей, передает РИА Новости.За 9 месяцев депозиты россиян увеличились на 891 миллиард рублей, или на 3,1 процента. По данным Центробанка на 1 октября 2019 года в банках хранились 29,4 триллиона рублей сбережений. В 2015 году эта цифра была меньше 20 триллионов, а в 2011 – меньше 10 триллионов. Таким образом, вклады утроились.Самый высокий объем вкладов – у москвичей: по 800 тысяч рублей на человека в среднем. На втором месте Санкт-Петербург — 420 тысяч рублей на человека. Также в числе лидеров – Камчатка, Магаданский край, Сахалин, Мурманская область, Чукотка, Тюменская область (от 217 до 318 тысяч рублей на человека).