За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 33 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 40 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 ребенка. Произошло 290 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 54 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Юрьев-Польский район:По предварительной информации, 18.11.2019 г. в 01:35 на полевой дороге «Косинское – Колокша» водитель а/м ВАЗ-21120, 1992 г.р., двигаясь по полевой дороге допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП водитель а/м ВАЗ-21120 с диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом грудного отдела позвоночника, перелом грудной клетки – госпитализирован.Гусь-Хрустальный район:По предварительной информации, 19.11.2019 г. в 11:30 в г. Гусь-Хрустальном в районе ул. Набережная, д.6, водитель а/м КАМАЗ–5320, 1955 г.р., допустил наезд на пешехода 2016 г.р. В результате ДТП пешеход с диагнозом: черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, перелом левой голени - госпитализирован.Город Владимир:По предварительной информации, 20.11.2019 г. в 04:10 в г. Владимире в районе ул. Горького, д.83, водитель а/м Киа-Соренто, 1967 г.р. допустил съезд с проезжей части дороги и совершил наезд на опору ЛЭП. В результате ДТП водитель а/м Киа-Соренто с диагнозом: ушиб мягких тканей головы - направлен на амбулаторное лечение.По предварительной информации, 21.11.2019 г. в 16:20 в г. Владимире в районе проспекта Ленина, д. 3 водитель а/м Ситроен-С4, 1991 г.р., допустила наезд на пешехода 2009 г.р., который переходил проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий зеленый сигнал светофора. В результате ДТП пешеход с диагнозом: сотрясение головного мозга, ушиб тазобедренного сустава, тупая травма живота – госпитализирован.По предварительной информации, 24.11.2019 г. в 06:35 на 32 км а/д М-7 «Волга» на подъезде к г. Владимиру водитель а/м Мазда–6, 1994 г.р., допустил выезд на встречную обочину, где совершил наезд на металлическое ограждение и опору светофора. В результате ДТП водитель а/м Мазда с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, резаная рана лица, ушиб правой кисти – госпитализирован.Меленковский район:По предварительной информации, 22.11.2019 г. в 14:00 на 45 км автодороги «Касимов - Муром - Нижний Новгород» водитель а/м Камаз, 1972 г.р., не предоставил преимущество движущемуся во встречном направлении а/м ВАЗ–211440 под управлением водителя 1983 г.р. В результате ДТП: 1.водитель а/м ВАЗ–2114 с диагнозом: закрытый перелом правого голеностопного сустава, ушиб грудной клетки, перелом ребер, закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга – госпитализирован. 2. пассажир а/м ВАЗ–2114, 2002 г.р. с диагнозом: сотрясение головного мозга, ссадины лба и лица - направлен на амбулаторное лечение. 3. пассажир а/м ВАЗ–2114, 1968 г.р. с диагнозом: рваная рана правой голени направлен на амбулаторное лечение. 4. пассажир а/м ВАЗ–2114, 1974 г.р. с диагнозом: сотрясение головного мозга – госпитализирована.Судогодский район:По предварительной информации, 23.11.2019 г. в 08:18 на 205 км а/д М-7 «Волга», водитель а/м ВАЗ–21113, 1991 г.р., допустил съезд с проезжей части дороги, где совершил наезд на стоящий на обочине а/м ГАЗ-330232 под управлением водителя 1975 г.р. В результате ДТП: 1. водитель а/м ВАЗ–21113 от полученных травм скончался на месте происшествия; 2. пассажир а/м ВАЗ–21113, 1990 г.р., от полученных травм скончался на месте происшествия.