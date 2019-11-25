За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 33 ДТП с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 33 ДТП с пострадавшими в них людьми, в которых 4 человека погибли и 40 получили ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 3 ребенка. Произошло 290 дорожных происшествий с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 54 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования. Сообщает пресс-служба областного УМВД.