Ростовские таможенники выявили контрабанду обезьян. В настоящий момент всех обезьян передали в зоопарк Краснодара. Здесь животные будут находиться под надзором ветеринаров.

Ростовские таможенники выявили контрабанду обезьян. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".Сотрудники Донской таможни и органов безопасности региона в ходе совместной операции задержали легковой автомобиль, который пытался пересечь границу между Россией и Украиной, минуя пропускной пунк. В багажнике транспортного средства оперативники обнаружили пластиковые контейнеры, где находились 22 обезьяны. Нелегалок перевозили с территории Украины без каких-либо сопроводительных документов.По предварительной информации, это были находящиеся под угрозой исчезновения зеленые мартышки. Эти приматы попадают под действие Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры.В настоящий момент всех обезьян передали в зоопарк Краснодара. Здесь животные будут находиться под надзором ветеринаров. Все причастные к нарушению законодательства лица будут установлены в ходе проверки.