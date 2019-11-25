Портал WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который делится подозрениями о том, что один из сделанных миссией докладов был сфальсифицирован. Речь идет об отчете про химическую атаку в городе Дума неподалеку от столицы Сирии Дамаска.

Портал WikiLeaks опубликовал письмо одного из сотрудников Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), который делится подозрениями о том, что один из сделанных миссией докладов был сфальсифицирован. Речь идет об отчете про химическую атаку в городе Дума неподалеку от столицы Сирии Дамаска.Ранним утром 14 апреля 2018 года коалиция западных стран во главе с США нанесла массированный ракетный удар по правительственным объектам в Сирии. В качестве повода для агрессии был представлен доклад ОЗХО, в котором говорилось о якобы применении химического оружия против жителей города Дума.Уже тогда многие эксперты указывали на сомнительность доказательств и надуманность обвинений. С течением времени аргументов у скептиков становится все больше. В открытом доступе появляются данные, свидетельствующие, что доклад международной организации мог быть попросту фальсифицирован.В частности, в настоящем заключении экспертов указывалось на наличие веществ, содержащих активный атом хлора, однако указывалось на их крайне небольшую концентрацию. "Подобные химические вещества могут быть, например, основным ингредиентом домашнего отбеливателя", – цитирует сотрудника ОЗХО. Эксперт подчеркнул, что на основании подобных показателей говорить о хлоре как о химическом оружии "совершенно лицемерно".Материал дополняется.