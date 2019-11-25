Руководство космодрома Куру отложило запуск ракеты-носителя Ariane 5 с египетским и британским телекоммуникационными спутниками на неопределенный срок.

Руководство космодрома Куру отложило запуск ракеты-носителя Ariane 5 с египетским и британским телекоммуникационными спутниками на неопределенный срок. Первоначально, спутники должны были отправиться в космос в ночь на субботу, но возникшие в системе электропитания наземных объектов пускового комплекса проблемы не позволили этого сделать. Запуск был отменен за 20 минут до назначенного времени, пишет ТАСС.В воскресенье корпорация Arianespace на своем сайте сообщила, что "расследование инцидента продолжается". О его результатах пообещали сообщить дополнительно.Телекоммуникационные спутники, которые должна была вывести на орбиту ракета-носитель, должны были обеспечить услуги связи для правительства Египта и британского оператора Inmarsat.