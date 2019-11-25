Латвийская дива Лайма Вайкуле получила Золотой Граммофон за вклад в развитие российского шоу-бизнеса. Впрочем, в этом нет ничего странного – с недавних пор началось сотрудничество патронируемого певицей фестиваля Лайма. Рандеву. Юрмала с Русским радио, которое и проводит премию уже 24 года.

Латвийская дива Лайма Вайкуле получила "Золотой Граммофон" за вклад в развитие российского шоу-бизнеса. Впрочем, в этом нет ничего странного – с недавних пор началось сотрудничество патронируемого певицей фестиваля "Лайма. Рандеву. Юрмала" с "Русским радио", которое и проводит премию уже 24 года.Награда порадовала Вайкуле – она призналась, что два года не выходила на сцену Кремлевского дворца. С главной сцены России прибалтийская дива исполнила свой новый хит "Муму".А перед выступлением Лайма Вайкуле успела пообедать в хорошем ресторане со своей давней подругой Аллой Пугачевой. Все прошло скромно, без дебошей и танцев на столе. "Мы просто интеллигентно посидели, – заверила Вайкуле. – Ели суши. А вот алкоголя не было – мы с Аллой не выпиваем. Никогда. Ведь скоро новый год. А, говорят, как встретишь его, так и проведешь потом. Так что мы теперь ведем здоровый образ жизни".Сообщить другие подробности Вайкуле отказалась. Она не любит распространяться о том, что к творчеству отношения не имеет. Очевидно, встрече с Пугачевой артистка была рада – они минувшим летом провели немало часов рядом в Юрмале. У Лаймы там свой дом, а Примадонна уже много лет арендует шикарный особняк, где отдыхает всей семьей. В Латвии Пугачева успевает не только наслаждаться красотой Рижского взморья, но и посещает в качестве почетной гостьи авторский фестиваль . Ее приход всегда производит фурор.13 Авг 2019 в 4:41 PDTВайкуле призналась, что уже полным ходом идет подготовка к "Рандеву-2020". "Время летит неумолимо, у меня столько задумок и планов на будущий год!" – улыбается артистка. Праздник пройдет 24-26 июля 2020 года в концертном зале "Дзинтари". А 1 марта Лайма даст сольный концерт в Кремле. , разумеется, должна прийти поддержать подругу.