Известный украинский ведущий Игорь Кондратюк обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому в преддверии его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках переговоров в нормандском формате 9 декабря. Он потребовал от главы Украины переменить свою миролюбивую риторику на нечто более агрессивное и бескомпромиссное.

Известный украинский ведущий Игорь Кондратюк обратился к президенту страны Владимиру Зеленскому в преддверии его встречи с российским лидером Владимиром Путиным в рамках переговоров в нормандском формате 9 декабря. Он потребовал от главы Украины переменить свою миролюбивую риторику на нечто более агрессивное и бескомпромиссное.Украинский ведущий Игорь Кондратюк обязан своей популярностью программам "Караоке на майдане" и "Украина мае талант (У Украины есть талант. – Прим. ред.)", в которой он сидел в жюри. Однако, как оказалось, может он похвастаться и весьма строгими и жесткими политическими убеждениями, с высоты которых он может давать советы даже президенту страны."Я бы Зеленскому советовал всю эту риторику после 9 декабря менять", – заметил Кондратюк. "Россия – агрессор. На этой риторике надо держать граждан Украины в сознании того, чтоб у нас не было раздвоения личности", – добавил ведущий. По его словам, с марта 2014 года Украина находится в состоянии войны. В то, что у нынешнего президента есть шансы ситуацию изменить, журналист не верит."Зеленский сделал попытку. Она ничем не закончилась", – подчеркнул Игорь Кондратюк.Он добавил, что перевести взаимодействие Киева и Москвы в конструктивное русло президенту Украины помешают сами граждане Украины. Дескать, пойти на примирение "на условиях Путина" они будут не согласны.Отметим, предстоящая заставила многих радикально настроенных националистов начать переживать за будущее их движения на Украине. Люди, построившие свою политическую карьеру на критике России, опасаются, что Москва и Киев смогут найти общий язык и начать конструктивное взаимодействие, чего раньше не удавалось из-за активного сопротивления украинской стороны.запланирована на 9 декабря. В этот день в Париже должны состояться переговоры лидеров стран нормандской четверки.