Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале Россия 1 жестко высказался об Украине. Он призвал признать страну мертвой, а в ее незавидном состоянии обвинил нынешние политические элиты.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1" жестко высказался об Украине. Он призвал признать страну мертвой, а в ее незавидном состоянии обвинил нынешние политические элиты.Владимир Жириновский буквально разнес украинских гостей студии Владимира Соловьева и, вместе с тем, выступил с жесткими обвинениями к нынешним политическим элитам Украины. Как главе государства, досталось и Владимиру Зеленскому.Лидер ЛДПР посоветовал украинцам взглянуть правде в глаза и понять, как к ним относятся западные страны. "Вы никому не нужны. Вы все мусор европейский, вы не нужны, вас зачищают", – заметил политик. И своими постоянными попытками угодить Европе украинцы, уверен Владимир Жириновский, только унижают себя. "Вам русских не жалко, так вы хотя бы себя пожалейте", – подчеркнул он."Ваш гимн пора переделать. "Еще не вмерла Украина" – нет, "Уже вмерла Украина"", – уверен Владимир Жириновский. И подобное положение вещей по его словам, полностью соответствует европейским интересам. "Вы должны исчезнуть, но не сразу", – объяснил он замысел западных государств в отношении Украины.Прежде чем украинцев не останется вовсе пройдут еще десятки лет. Однако это не отменят того факта, что процесс умирания страны ведется под руководством местных властей. "Это вы виноваты, вы – похоронное бюро, сегодняшняя элита Украины", – подчеркнул Владимир Жириновский.Материал дополняется.