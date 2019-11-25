Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым на телеканале Россия 1 жестко высказался об Украине. Он призвал признать страну мертвой, а в ее незавидном состоянии обвинил нынешние политические элиты.
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым на телеканале "Россия 1" жестко высказался об Украине. Он призвал признать страну мертвой, а в ее незавидном состоянии обвинил нынешние политические элиты.
Владимир Жириновский буквально разнес украинских гостей студии Владимира Соловьева и, вместе с тем, выступил с жесткими обвинениями к нынешним политическим элитам Украины. Как главе государства, досталось и Владимиру Зеленскому.
Лидер ЛДПР посоветовал украинцам взглянуть правде в глаза и понять, как к ним относятся западные страны. "Вы никому не нужны. Вы все мусор европейский, вы не нужны, вас зачищают", – заметил политик. И своими постоянными попытками угодить Европе украинцы, уверен Владимир Жириновский, только унижают себя. "Вам русских не жалко, так вы хотя бы себя пожалейте", – подчеркнул он.
"Ваш гимн пора переделать. "Еще не вмерла Украина" – нет, "Уже вмерла Украина"", – уверен Владимир Жириновский. И подобное положение вещей по его словам, полностью соответствует европейским интересам. "Вы должны исчезнуть, но не сразу", – объяснил он замысел западных государств в отношении Украины.
Прежде чем украинцев не останется вовсе пройдут еще десятки лет. Однако это не отменят того факта, что процесс умирания страны ведется под руководством местных властей. "Это вы виноваты, вы – похоронное бюро, сегодняшняя элита Украины", – подчеркнул Владимир Жириновский.
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