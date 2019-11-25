Дмитрий Шепелев опубликовал редкие архивные снимки. По словам шоумена, ему неловко за собственный внешний вид.

Дмитрий Шепелев опубликовал редкие архивные снимки. По словамшоумена, ему неловко за собственный внешний вид.Дмитрий Шепелев рано начал телевизионную карьеру. Будущаязвезда Первого канала дебютировала еще в подростковом возрасте. В девятом классеон вел передачу "5х5" на белорусском телевидении.Сегодня, 25 ноября, артист поделился фото, которые предположительнобыли сделаны в то время. По словам Шепелева, спокойно смотреть на эти кадры онне может."Ни разу еще у меня не было так, чтобы смотреть нафотографии многолетней давности и не испытывать жгучее чувство стыда за свойвнешний вид 😂 Обожаю это. Без смеха смотреть невозможно.Спасибо за архивные фотографии 😉 Мне здесь лет 15-16 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", -признался артист в личном "Инстаграм".После высмеял те же кадры в "Сторис". Телеведущийобратил внимание, как на одном из снимков он обнимает за талию ровесницу. "Девственникв деле", – пошутил шоумен.Отметим, что ведущий Первого канала как-то рассказал, что вюности был настоящей головной болью для окружающих взрослых. "Я наперекорродителям бил корявую татуировку у непонятно какого мастера, непонятно в какомсалоне, прокалывал ухо, тайком курил и гордо ходил с девочкой, которая досмерти не нравилась бабушке – и был счастлив", – делился споклонниками.25 Ноя 2019 в 12:13 PST