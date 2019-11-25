Дмитрий Шепелев опубликовал редкие архивные снимки. По словам
шоумена, ему неловко за собственный внешний вид.
Дмитрий Шепелев опубликовал редкие архивные снимки. По словам
шоумена, ему неловко за собственный внешний вид.
Дмитрий Шепелев рано начал телевизионную карьеру. Будущая
звезда Первого канала дебютировала еще в подростковом возрасте. В девятом классе
он вел передачу "5х5" на белорусском телевидении.
Сегодня, 25 ноября, артист поделился фото, которые предположительно
были сделаны в то время. По словам Шепелева, спокойно смотреть на эти кадры он
не может.
"Ни разу еще у меня не было так, чтобы смотреть на
фотографии многолетней давности и не испытывать жгучее чувство стыда за свой
внешний вид 😂 Обожаю это. Без смеха смотреть невозможно.
Спасибо за архивные фотографии 😉 Мне здесь лет 15-16 (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)", -
признался артист в личном "Инстаграм".
После высмеял те же кадры в "Сторис". Телеведущий
обратил внимание, как на одном из снимков он обнимает за талию ровесницу. "Девственник
в деле", – пошутил шоумен.
Отметим, что ведущий Первого канала как-то рассказал, что в
юности был настоящей головной болью для окружающих взрослых. "Я наперекор
родителям бил корявую татуировку у непонятно какого мастера, непонятно в каком
салоне, прокалывал ухо, тайком курил и гордо ходил с девочкой, которая до
смерти не нравилась бабушке – и был счастлив", – делился с
поклонниками.
25 Ноя 2019 в 12:13 PST