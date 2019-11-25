В Белгороде во время циркового представления гимнастка упала с большой высоты. Видеозапись распространилась в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как девушка раскачивается на ..
В Белгороде во время циркового представления гимнастка упала с большой высоты. Видеозапись распространилась в социальных сетях.
На кадрах можно увидеть, как девушка раскачивается на тросе, переворачивается и падает вниз. На помощь пострадавшей выбежали коллеги.
Как сообщает , гимнастку доставили в больницу. У девушки диагностировали перелом ноги.