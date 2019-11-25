В подмосковье разбили машину экс-участника реалити-шоу Дом 2 Арсения Ефименкова. На ночь парень оставил свой автомобиль под окнами, а с утра обнаружил неприятный факт.

В подмосковье разбили машину экс-участника реалити-шоу "Дом 2" Арсения Ефименкова. На ночь парень оставил свой автомобиль под окнами, а с утра обнаружил неприятный факт.Инцидент произошел во дворе дома, в котором проживает Ефименков, в поселке Большие Вяземы. Вечером Арсений оставил свой автомобиль "Кадиллак Эскалейд" под окнами и отправился домой, чтобы отдохнуть после тяжелого дня. Тем не менее, с утра его ждал неприятный сюрприз.Выйдя во двор, парень обнаружил вокруг своей машины осколки разбитого стекла. Обогнув транспортное средство и осмотрев его на предмет повреждений, молодой человек обнаружил зияющую дыру на том месте, где у него распологался люк. По всей видимости, именно от него были отколоты осколки стекла."Я даже не знаю, кто это мог сделать, потому что ничего не видел, может кто-то кинул что-то с балкона. Может специально, а может что-то упало случайно. Я написал заявление в полицию, чтобы страховая выплатила компенсацию, сумму ущерба ещё не определили", – рассказал Ефименков в интервью корреспондентам газеты "".Арсений впервые появился на телеэкранах в 2015-ом году. Он пришел на проект к Анне Беляковой. Уже спустя несколько дней после его появления в шоу девушка приняла его ухаживания. Молодые люди объявили себя парой. Казалось, в их отношениях царит идиллия, хотя Арсений и Анна сходились и расходились. Тем не менее вскоре Ефименков не выдержали покинул "Дом-2". Он не захотел продолжать отношения с экранной подругой и ушел к своей невесте за пределами "стройки любви".