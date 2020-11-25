Шестой канал спешит на помощь. После выхода сюжета о проблемах c напряжением в Суворотском энергетики построили новую трансформаторную подстанцию. Напомним, в конце октября к нам обратились

Шестой канал спешит на помощь. После выхода сюжета о проблемах c напряжением в Суворотском энергетики построили новую трансформаторную подстанцию. Напомним, в конце октября к нам обратились с проблемой жители села. Они жаловались на маленькое напряжение в розетках. Вместо положенных 220 вольт приборы показывали лишь 160-170. Живой звук: 165, 166 – на другой фазе. Вот оно