Прокуратура Алтайского края сообщила об обнаружении вопиющих нарушение в организации питания учащихся некоторых школ едой. Детям подавали просроченную еду в грязной посуде. В ходе ..

Прокуратура Алтайского края сообщила об обнаружении вопиющих нарушение в организации питания учащихся некоторых школ едой. Детям подавали просроченную еду в грязной посуде.В ходе проверки выяснилось, что в школьных столовых не было оборудования для мытья посуды и специальных шкафов для ее дезинфекции. Кроме того, на продуктах не был указан срок годности. Некоторые работники не имели в медицинских книжках записей о необходимых обследованиях. В результате директорам школ и директору компании, занимавшейся организацией питания детей, были вынесены представлении. В отношении санитарного врача фирмы было заведено административное дело, сообщает телеканал "".