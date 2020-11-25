За взятку в 1 млн 750 тысяч рублей бывшего главврача “Красного креста” во Владимире приговорили к условному сроку. Напомним, бывшего главного врача городской больницы Скорой помощи

За взятку в 1 млн 750 тысяч рублей бывшего главврача “Красного креста” во Владимире приговорили к условному сроку. Напомним, бывшего главного врача городской больницы Скорой помощи Евгения Яскина обвиняли в получении взятки в 1 миллион 750 тысяч рублей. Суд и следствие установили, что бывший главврач «Красного креста» получил деньги от коммерческой структуры за покровительство при