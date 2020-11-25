Назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.
Сегодня во Владимире суд вынес приговор в отношении бывшего главврача владимирской больницы скорой помощи Евгения Яскина.
Напомним,
он обвиняется в получении
в
особо крупном размере. По версии следствия, при
проведении
электронных торгов
на поставку медицинского оборудования, в качестве вознаграждения за содействие, Яскин получил от представителя неназванных
коммерческих структур один миллион
семьсот пятьдесят тысяч рублей.
Приговором суда Яскин
осужден
к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 1 750 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации на срок 3 года.
Назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.