Назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.

Сегодня во Владимире суд вынес приговор в отношении бывшего главврача владимирской больницы скорой помощи Евгения Яскина.Напомним,он обвиняется в полученииособо крупном размере. По версии следствия, припроведенииэлектронных торговна поставку медицинского оборудования, в качестве вознаграждения за содействие, Яскин получил от представителя неназванныхкоммерческих структур один миллионсемьсот пятьдесят тысяч рублей.Приговором суда Яскиносужденк наказанию в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом в размере 1 750 000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения Российской Федерации на срок 3 года.Назначенное наказание в виде лишения свободы постановлено считать условным с испытательным сроком 4 года.