Напомним, что ранее был осуждён его заместитель - Александр Певунов за получение взятки в 1,1 млн рублей, который также получил условный срок.

25 ноября Октябрьский суд Владимира вынес приговор экс-главврачу ГБУЗ ВО «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи» областного центра . Мужчина признан виновным в получении взятки и приговорён к условному наказанию.Руководя медучреждением, он получил 1,75 млн рублей за помощь коммерческой организации в победе в аукционе на поставку в медицинское учреждение рентгеновского оборудования. Преступление вскрылось, Евгения Яскина взяли под арест. В следственном изоляторе он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, которое, со слов гособвинителя, соблюдал в полной мере.Суд учёл положительные характеристики бывшего главврача, квалификацию и наличие почётного звания «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Напомним, что за него заступились больше 100 коллег из «скорой помощи», которые«Я раскаиваюсь в содеянном, считаю, что смогу принести пользу, работая врачом», — заявил подсудимый во время слушаний.В результате он приговорён к шести годам лишения свободы условно, с испытательным сроком - 4 года. Евгений Яскин должен вернуть государству 1,75 млн рублей. Кроме того, ему запрещено три года занимать руководящие посты в здравоохранении на территории России.По состоянию на 25 ноября 2020 года приговор в законную силу не вступил.Напомним, что ранее был его заместитель - Александр Певунов за получение взятки в 1,1 млн рублей, который также получил условный срок.